Бундестаг голосуватиме за пенсійну реформу, що кинула виклик уряду Мерца

У німецькому парламенті на пʼятницю, 5 грудня, запланували голосування щодо суперечливого пакета пенсійних реформ, дискусії про який підважили єдність коаліційного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Адміністрація Бундестагу – нижньої палати німецького парламенту – у вівторок підтвердила, що голосування щодо пенсійної реформи відбудеться у п'ятницю.

Очікується, що голосування буде настільки напруженим, що в парламенті буде міністерка будівництва Німеччини Верена Хуберц, яка перебуває на пізньому терміні вагітності та пішла у декретну відпустку.

Пакет передбачає коригування встановлених законом пенсій та схему "активної пенсії", яка має набути чинності на початку 2026 року. Переговори щодо реформи велись до останнього моменту, її погодили тільки минулого тижня.

Група з 18 молодих депутатів з консервативного блоку ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца раніше пригрозила виступити проти цих заходів через побоювання щодо зростання витрат.

Це створює інтригу на п'ятницю, оскільки уряд Мерца має мінімальну більшість у 360-місному Бундестазі – 328 депутатів за 316 необхідних.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був змушений публічно відкинути можливість створення уряду меншості на тлі суперечок щодо пенсійної реформи.