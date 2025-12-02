Бундестаг будет голосовать за пенсионную реформу, бросившую вызов правительству Мерца

В немецком парламенте на пятницу, 5 декабря, запланировано голосование по спорному пакету пенсионных реформ, дискуссии о котором подорвали единство коалиционного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Администрация Бундестага – нижней палаты немецкого парламента – во вторник подтвердила, что голосование по пенсионной реформе состоится в пятницу.

Ожидается, что голосование будет настолько напряженным, что в парламенте будет присутствовать министр строительства Германии Верена Хуберц, которая находится на позднем сроке беременности и ушла в декретный отпуск.

Пакет предусматривает корректировку установленных законом пенсий и схему "активной пенсии", которая должна вступить в силу в начале 2026 года. Переговоры по реформе велись до последнего момента, ее согласовали только на прошлой неделе.

Группа из 18 молодых депутатов из консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца ранее пригрозила выступить против этих мер из-за опасений по поводу роста расходов.

Это создает интригу на пятницу, поскольку правительство Мерца имеет минимальное большинство в 360-местном Бундестаге – 328 депутатов при 316 необходимых.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц был вынужден публично отвергнуть возможность создания правительства меньшинства на фоне споров о пенсионной реформе.