Як українські дипломати "дискваліфікували" вина патріарха Кирила і Путіна в США

Українська дипломатія провела ювелірну операцію, цього разу – не під софітами і телекамерами, а на, здавалося б, нейтральному закритому винному конкурсі в Сан-Франциско.

Серед учасників винного конкурсу були не випадкові господарства, а ключові елементи путінської "винної імперії" – "Криница" та "Усадьба Дивноморское" біля знаменитого "палацу Путіна" в Геленджику.

А ще – виноробні, які ЗМІ пов’язують з патріархом Кирилом, головою "Сбербанку" Германом Грефом та іншими представниками російської еліти.

Але спроба Кремля показати світові, що навіть під санкціями його елітні вина спокійно отримують визнання у США, на щастя, зазнала невдачі.

У листопаді російські чиновники з помітним ентузіазмом розповіли: російські вина вперше масово потрапили на один із найавторитетніших дегустаційних конкурсів США – San Francisco International Wine Competition.

Спецпредставник президента РФ Борис Тітов, галузеві функціонери та профільні медіа подавали це як політичний сигнал: мовляв, "бар’єри падають", "ніякої ізоляції немає", російське вино знову на Заході.​

Росіяни не просто інформували – вони хизувалися.

Російське видання "Коммерсант" та профільні ресурси детально описували схеми обходу заборони імпорту російського алкоголю до США, давши їй назву "Операція "Челнок". Майже сотню пляшок везли з паспортом третьої країни як особистий багаж через Грузію, Катар та ОАЕ.

Примітно, що росіяни абсолютно не стидалися своєї ідеї провезти на конкурс вино справжньою контрабандою.

Після того, як ці матеріали опинилися в полі зору дипломатів з генерального консульства України в Сан-Франциско, почалася робота з деталями: проаналізовано російські публікації; звірено дані з американським санкційним режимом; підготовлено звернення до організаторів конкурсу – The Tasting Alliance – з фактажною базою та акцентом на правових і репутаційних ризиках.

Паралельно до процесу залучили друзів України в Каліфорнії. Велику допомогу надав конгресмен Майк Томпсон, який представляє винний регіон Напа та є співголовою Конгресового винного кокусу, та інші американські політики, що добре розуміють як винну галузь, так і контекст війни, а також місцеві активісти Деббі Альтер-Старр та Енді Старр, співзасновники ініціативи Napa Valley To Ukraine.

Ключовий прийом цього "дипломатичного айкідо" полягав у тому, що українська сторона не висувала гучних звинувачень.

Організаторам просто показали те, чим росіяни самі вихвалялися: їхні ж цитати про обходи санкцій, назви виноробень, пов’язаних із Путіним та іншим вищим керівництвом, і контекст пропагандистського "винного прориву".​

Звісно, зверхнє ставлення до американців також не могло не зіграти проти самих росіян.

Після внутрішніх консультацій із юристами та керівництвом The Tasting Alliance оприлюднив офіційну заяву. San Francisco International Wine Competition визначив, що "15 російських виноробень були помилково допущені до участі у конкурсі 2025 року" і що "ці виноробні не мають права брати участь через санкції США, запроваджені у відповідь на вторгнення Росії в Україну".​

Російські виноробні формально відсторонили від конкурсу, їхні зразки не будуть оцінюватися та мають бути знищені, а організатори публічно взяли на себе відповідальність за початковий допуск.

В акаунтах конкурсу в соцмережах з’явився прямий, недвозначний меседж: рішення ухвалено саме через санкційні обмеження, пов’язані з агресією РФ проти України.​

У підсумку Росія отримала не медалі, а публічне приниження.

