Как украинские дипломаты "дисквалифицировали" вина патриарха Кирилла и Путина в США

Украинская дипломатия провела ювелирную операцию, на этот раз – не под софитами и телекамерами, а на, казалось бы, нейтральном закрытом винном конкурсе в Сан-Франциско.

Среди участников винного конкурса были не случайные хозяйства, а ключевые элементы путинской "винной империи" – "Криница" и "Усадьба Дивноморское" возле знаменитого "дворца Путина" в Геленджике.

А еще – винодельни, которые СМИ связывают с патриархом Кириллом, главой "Сбербанка" Германом Грефом и другими представителями российской элиты.

Но попытка Кремля показать миру, что даже под санкциями его элитные вина спокойно получают признание в США, к счастью, потерпела неудачу.

О дипломатическом айкидо от украинских дипломатов – в статье генерального консула Украины в Сан-Франциско Дмитрия Кушнерука Полный бокал санкций: как Украина добилась дисквалификации "путинских" вин в США. Далее – краткое изложение.

В ноябре российские чиновники с заметным энтузиазмом рассказали: российские вина впервые массово попали на один из самых авторитетных дегустационных конкурсов США – San Francisco International Wine Competition.

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов, отраслевые функционеры и профильные СМИ подавали это как политический сигнал: мол, "барьеры падают", "никакой изоляции нет", российское вино снова на Западе.

Россияне не просто информировали – они хвастались.

Российское издание "Коммерсант" и профильные ресурсы подробно описывали схемы обхода запрета на импорт российского алкоголя в США, дав ей название "Операция "Челнок". Почти сотню бутылок везли с паспортом третьей страны как личный багаж через Грузию, Катар и ОАЭ.

Примечательно, что россияне совершенно не стеснялись своей идеи провезти на конкурс вино настоящей контрабандой.

После того, как эти материалы оказались в поле зрения дипломатов из генерального консульства Украины в Сан-Франциско, началась работа с деталями: проанализированы российские публикации; сверены данные с американским санкционным режимом; подготовлено обращение к организаторам конкурса – The Tasting Alliance – с фактажной базой и акцентом на правовых и репутационных рисках.

Параллельно к процессу привлекли друзей Украины в Калифорнии. Большую помощь оказал конгрессмен Майк Томпсон, представляющий винный регион Напа и являющийся сопредседателем винного кокуса в Конгрессе, и другие американские политики, хорошо понимающие как винную отрасль, так и контекст войны, а также местные активисты Дебби Альтер-Старр и Энди Старр, соучредители инициативы Napa Valley To Ukraine.

Ключевой прием этого "дипломатического айкидо" заключался в том, что украинская сторона не выдвигала громких обвинений.

Организаторам просто показали то, чем россияне сами хвастались: их же цитаты об обходе санкций, названия виноделен, связанных с Путиным и другим высшим руководством, и контекст пропагандистского "винного прорыва".

Конечно, пренебрежительное отношение к американцам также не могло не сыграть против самих россиян.

После внутренних консультаций с юристами и руководством The Tasting Alliance обнародовал официальное заявление. San Francisco International Wine Competition определил, что "15 российских виноделен были ошибочно допущены к участию в конкурсе 2025 года" и что "эти винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США, введенных в ответ на вторжение России в Украину".

Российские винодельни формально отстранили от конкурса, их образцы не будут оцениваться и должны быть уничтожены, а организаторы публично взяли на себя ответственность за первоначальный допуск.

В аккаунтах конкурса в соцсетях появился прямой, недвусмысленный месседж: решение принято именно из-за санкционных ограничений, связанных с агрессией РФ против Украины.

В итоге Россия получила не медали, а публичное унижение.

Подробнее – в материале Дмитрия Кушнерука Полный бокал санкций: как Украина добилась дисквалификации "путинских" вин в США.