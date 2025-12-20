У Брюсселі облили червоною фарбою консульство Польщі і розкидали псяче лайно біля входу

Польське консульство в Брюсселі облили червоною фарбою – на фасаді написали образливі гасла, а перед входом розкидали собачі екскременти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"У четвер на фасаді будівлі Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Брюсселі з'явилися гасла політичного характеру, спрямовані проти безпеки Польщі та Європейського Союзу", – заявив речник МЗС Польщі Мачей Вевюр. Речник також повідомив, що "справа була негайно передана до відповідних служб для з'ясування обставин".

Інцидент стався близько 3 години ранку в четвер. Цього дня відбувався ключовий саміт країн Європейського Союзу щодо фінансування України.

Двері до установи, фасад і навіть польський герб були облиті червоною фарбою. На табличці, що інформує офіційними мовами Бельгії про те, що будівля є резиденцією польського консульства, червоною фарбою було написано англійське слово "Killers" (вбивці).

А на стіні з'явився напис "J***ć mur" (До біса стіну). Перед входом розкидали собачі екскременти.

Співробітники консульства не мають сумнівів, що інцидент пов'язаний з останніми подіями та політичною напругою.

"Це схоже на російську провокацію, але це може бути що завгодно, мета – посіяти хаос і невизначеність, – каже один із співробітників консульства, який побажав залишитися анонімним. Це частина більш широких дій", – сказав Вевюр.

На його думку, "мова йде про стіну на кордоні з Білоруссю" і "протест проти Frontex", тобто агентства Європейського Союзу, відповідального за підтримку держав-членів в управлінні зовнішніми кордонами ЄС.

Бельгійська поліція вже займається цією справою. Вона вивчає записи з камер відеоспостереження. Як дізналася радіостанція, на них видно невелику групу з 3-4 осіб у масках, які паплюжать будівлю, а одна з них все знімає на телефон. Бельгійська поліція тепер має намір частіше патрулювати цю місцевість.

Написи були дуже швидко видалені. Допомогу надала громада Еттербек, де знаходиться консульство. Вона надіслала спеціалізовану компанію, яка за кілька годин видалила написи. Зараз від цього інциденту не залишилося ніяких слідів.

Це не перший випадок, коли атакують будівлі польського МЗС. У травні 2022 року польське посольство в Москві облили червоною фарбою, що було відповіддю на обливання червоною фарбою російського посла на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

У серпні цього року під час демонстрації на підтримку Палестини було розбито скло у дверях МЗС у Варшаві, а хтось обливав вхід до будівлі червоною фарбою.

Нагадаємо, у Швеції в листопаді на одному з островів неподалік від столиці Стокгольма над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу і невідому липку речовину.

А в жовтні пропалестинські протестувальники облили червоною фарбою фасад будівлі МЗС Німеччини в Берліні і залишили послання на землі.