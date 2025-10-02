Укр Рус Eng

У Берліні пропалестинські активісти облили фарбою будівлю МЗС

Новини — Четвер, 2 жовтня 2025, 20:28 — Іванна Костіна

Пропалестинські протестувальники облили червоною фарбою фасад будівлі МЗС Німеччини в Берліні і залишили послання на землі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Акція, вочевидь, була політично мотивованою: після ймовірного пропалестинського нападу з використанням фарби на Міністерство закордонних справ у Берліні поліція повідомила про п'ять арештів.

 

Дві жінки облили фасад міністерства червоною фарбою, повідомив представник поліції. Ще одна жінка і чоловік також залишили повідомлення на землі. Всі четверо були заарештовані федеральною поліцією. П'ятим був перехожий, який намагався перешкодити поліції і підбив руку офіцеру.

Репортери інформаційної агенції dpa зняли розлючений натовп на площі навпроти Міністерства закордонних справ і поліцейських, які забирали кількох демонстрантів. Демонстранти вигукували "Ганьба" і гасла на кшталт "Весь Берлін ненавидить поліцію". Також скандували "Хай живе Палестина" і "Революція інтифада".

Причиною цього, вочевидь, стали нещодавні події навколо флотилії Global Sumud Flotilla, яку активісти використовували для доставки допомоги в ізольований сектор Гази. У середу ізраїльські солдати почали зупиняти деякі з човнів. За словами активістів, кілька човнів були взяті на абордаж.

Активісти планують використати човни, щоб доставити символічну кількість гуманітарної допомоги та продуктів харчування в сектор Гази.

Флотилія складається з понад 40 цивільних човнів, на яких перебувають парламентарі, юристи та активісти, зокрема Грета Тунберг. В операції також беруть участь люди з Німеччини.

Як повідомляється, активісти відхилили пропозицію Ізраїлю доставити гуманітарний вантаж до ізраїльського порту, а потім переправити його суходолом до сектору Гази.

Міністри закордонних справ Бельгії та Іспанії в четвер сказали, що викличуть послів Ізраїлю у звʼязку із затриманням флотилії з гуманітарною допомогою для сектору Гази ізраїльськими військовими.

Напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до зупинки флотилії допомоги Газі, щоб не ставити під загрозу план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

