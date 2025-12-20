В Брюсселе облили красной краской консульство Польши и разбросали собачье дерьмо у входа

Польское консульство в Брюсселе облили красной краской – на фасаде написали оскорбительные лозунги, а перед входом разбросали собачьи экскременты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"В четверг на фасаде здания Консульского отдела Посольства Республики Польша в Брюсселе появились лозунги политического характера, направленные против безопасности Польши и Европейского Союза", – заявил представитель МИД Польши Мачей Вевюр. Спикер также сообщил, что "дело было немедленно передано в соответствующие службы для выяснения обстоятельств".

Инцидент произошел около 3 часов утра в четверг. В этот день проходил ключевой саммит стран Европейского Союза по финансированию Украины.

Двери в учреждение, фасад и даже польский герб были облиты красной краской. На табличке, информирующей на официальных языках Бельгии о том, что здание является резиденцией польского консульства, красной краской было написано английское слово "Killers" (убийцы).

А на стене появилась надпись "J***ć mur" (К черту стену). Перед входом разбросали собачьи экскременты.

Сотрудники консульства не сомневаются, что инцидент связан с последними событиями и политическим напряжением.

"Это похоже на российскую провокацию, но это может быть что угодно, цель – посеять хаос и неопределенность, – говорит один из сотрудников консульства, пожелавший остаться анонимным. Это часть более широких действий", – сказал Вевюр.

По его мнению, "речь идет о стене на границе с Беларусью" и "протест против Frontex", то есть агентства Европейского Союза, ответственного за поддержку государств-членов в управлении внешними границами ЕС.

Бельгийская полиция уже занимается этим делом. Она изучает записи с камер видеонаблюдения. Как узнала радиостанция, на них видно небольшую группу из 3-4 человек в масках, которые оскверняют здание, а одна из них все снимает на телефон. Бельгийская полиция теперь намерена чаще патрулировать эту местность.

Надписи были очень быстро удалены. Помощь оказала община Эттербек, где находится консульство. Она прислала специализированную компанию, которая за несколько часов удалила надписи. Сейчас от этого инцидента не осталось никаких следов.

Это не первый случай, когда атакуют здания польского МИДа. В мае 2022 года польское посольство в Москве облили красной краской, что было ответом на обливание красной краской российского посла в знак протеста против российского вторжения в Украину.

В августе этого года во время демонстрации в поддержку Палестины было разбито стекло в дверях МИД в Варшаве, а кто-то обливал вход в здание красной краской.

Напомним, в Швеции в ноябре на одном из островов неподалеку от столицы Стокгольма над виллой российской торговой делегации пролетел дрон, который сбросил на здание краску и неизвестное липкое вещество.

А в октябре пропалестинские протестующие облили красной краской фасад здания МИД Германии в Берлине и оставили послание на земле.