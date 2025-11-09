У Швеції з дрона облили фарбою віллу російської торговельної делегації
У Швеції у суботу на одному з островів неподалік від столиці Стокгольма над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу і невідому липку речовину.
Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".
Співробітники торгової делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою і невідомою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом, сказав речник регіональної поліції Стокгольма Ола Остерлінг.
Потім вони зателефонували в регіональну поліцію Стокгольма.
Слідчі взяли зразки речовини для аналізу і порушили справу про вандалізм і цькування, повідомив Остерлінг.
Поліцейські не бачили дрон, але опитали співробітників, які були свідками інциденту. Неясно, хто стоїть за цим інцидентом.
На острові Лідінгьо розташовані іноземні посольства та їхні філії, а також резиденції, такі як вілла торгової делегації, розповів Остерлінг.
Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.
До речі, російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму".