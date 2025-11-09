Укр Рус Eng

У Швеції з дрона облили фарбою віллу російської торговельної делегації

Новини — Неділя, 9 листопада 2025, 12:27 — Ірина Кутєлєва

У Швеції у суботу на одному з островів неподалік від столиці Стокгольма над віллою російської торгової делегації пролетів дрон, який скинув на будівлю фарбу і невідому липку речовину.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

Співробітники торгової делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою і невідомою речовиною близько 5:30 ранку за місцевим часом, сказав речник регіональної поліції Стокгольма Ола Остерлінг.

Потім вони зателефонували в регіональну поліцію Стокгольма.

Слідчі взяли зразки речовини для аналізу і порушили справу про вандалізм і цькування, повідомив Остерлінг.

Поліцейські не бачили дрон, але опитали співробітників, які були свідками інциденту. Неясно, хто стоїть за цим інцидентом.

На острові Лідінгьо розташовані іноземні посольства та їхні філії, а також резиденції, такі як вілла торгової делегації, розповів Остерлінг.

Нагадаємо, у січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.

До речі, російське посольство у Швеції повідомляло про "напад" із дроном і неодноразові "акти вандалізму"

