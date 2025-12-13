Двоє військових США загинули і троє отримали поранення у Сирії

Двоє американських військовослужбовців та один цивільний американець загинули і ще троє військових поранені внаслідок засідки ІДІЛ.

Про це повідомили на сторінках Центрального командування США, додаткові деталі повідомляє також The Hill, пише "Європейська правда".

У Центральному командуванні повідомили, що 13 грудня двоє військовослужбовців США та цивільний американець загинули і троє військових отримали поранення внаслідок засідки, влаштованої бойовиком ІДІЛ, що діяв сам. Під час перестрілки він загинув.

"З поваги до родин та згідно з політикою Міністерства війни, особи військовослужбовців не будуть розкриватися до завершення 24 годин після того, коли повідомлять їхні родини", – зазначили у командуванні.

На сторінках сирійського уряду уточнили, що інцидент стався під час патрулювання біля сирійського міста Пальміра.

У Пентагоні повідомили, що це територія, що не контролюється владою Сирії, і що перші оцінки вказують на те, що нападник пов’язаний з ІДІЛ.

Нагадаємо, на початку грудня виповнився рік від повалення режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада. Після того країни Заходу почали відновлювати контакти з Сирією, озвучуючи також свої очікування від політики нової влади для налагодження відносин.

У листопаді США зняли санкції з теперішнього президента Сирії Ахмада аль-Шараа та очільника МВС. Про санкцій з них оголосила також Велика Британія.

ЄС нещодавно оновив рекомендації щодо надання притулку сирійцям у зв’язку з новою ситуацією в країні.