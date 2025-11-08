США зняли санкції з президента Сирії

Міністерство фінансів США у п'ятницю виключило президента Сирії Ахмада аль-Шараа зі свого раніше опублікованого списку санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить повідомлення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Аль-Шараа, а також міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба було виключено зі списку фізичних та юридичних осіб, на яких були накладені санкції у межах боротьби з тероризмом.

Рішення США було ухвалене менш ніж через добу після аналогічного кроку Ради безпеки ООН, яка також виключила імена аль-Шараа та Хаттаба з міжнародного списку санкцій.

Серед іншого, про зняття власних санкцій із сирійського президента та міністра оголосила Велика Британія.

Тим часом стало відомо, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада та зустрітися з президентом Трампом у Білому домі.