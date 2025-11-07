Британія зняла санкції з президента Сирії

Британський уряд у пʼятницю скасував санкції проти нинішнього сирійського президента Ахмеда аль-Шараа – ватажка угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке зіграло ключову роль у поваленні режиму Башара Асада у Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Окрім аль-Шараа, санкції Британії були також скасовані щодо міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Обоє раніше підпадали під фінансові санкції, спрямовані проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди" (ХТШ було крилом "Аль-Каїди", але пізніше заявило про розрив звʼязків із нею).

Це відбулось після того, як Рада безпеки ООН у четвер також зняла санкції з президента Сирії.

Тим часом стало відомо, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада та зустрітися з президентом Трампом у Білому домі.