США нанесли масштабные удары по ИГИЛ в Сирии

Американские военные нанесли в пятницу масштабные удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на атаку на американский персонал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Коалиция под руководством США в течение последних месяцев проводила воздушные удары и наземные операции в Сирии, направленные против подозреваемых в причастности к "Исламскому государству", часто с участием сирийских сил безопасности.

Президент Дональд Трамп пообещал принять ответные меры после того, как в прошлый уикенд в Сирии подозреваемые боевики ИГИЛ убили американских военнослужащих.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что удары были направлены против "боевиков ИГИЛ, инфраструктуры и оружейных объектов" и что операция называлась "ОПЕРАЦИЯ HAWKEYE STRIKE".

"Это не начало войны – это декларация мести. Сегодня мы охотились и убили наших врагов. Многие из них. И мы будем продолжать", – добавил он.

Трамп заявил в социальных сетях, что сирийское правительство полностью поддержало удары и что США наносят "очень серьезный ответный удар".

В пятницу вечером во время выступления в Северной Каролине Трамп назвал это "массовым" ударом по членам ИГИЛ, которых США обвиняют в нападении 13 декабря на силы коалиции.

"Мы нанесли удар по бандитам ИГИЛ в Сирии. ... Это было очень успешно", – сказал Трамп на митинге.

Центральное командование США заявило, что удары были нанесены по более чем 70 целям в центральной Сирии, добавив, что иорданские истребители поддержали операцию.

Один американский чиновник сказал, что удары были нанесены американскими истребителями F-15 и A-10, а также вертолётами Apache и ракетными системами HIMARS.

Сирия подтвердила свою непоколебимую приверженность борьбе с "Исламским государством" и обеспечению того, чтобы оно "не имело безопасных убежищ на сирийской территории", согласно заявлению министерства иностранных дел.

Двое солдат армии США и гражданский переводчик были убиты на прошлой неделе в центральном сирийском городе Пальмира нападавшим, который атаковал конвой американских и сирийских войск, прежде чем был застрелен, согласно сообщению американских военных. Еще трое американских солдат были ранены во время нападения.

В Сирии остается около 1000 американских военнослужащих.

Напомним, в начале декабря исполнился год от свержения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада. После того страны Запада начали восстанавливать контакты с Сирией, озвучивая также свои ожидания от политики новой власти для налаживания отношений.

В ноябре США сняли санкции с нынешнего президента Сирии Ахмада аль-Шараа и главы МВД. О санкциях с них объявила также Великобритания.