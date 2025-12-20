На заході Туреччини упав невідомий дрон

Неподалік селища Салур, що у провінції Баликесір на заході Туреччини, знайшли безпілотник невідомого походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Зазначається, що дрон біля Салура виявили ще ввечері 10 грудня місцеві фермери, які перед тим почули гул, що доносився зі пшеничного поля. На місці вони побачили безпілотний літальний апарат з відкритим парашутом.

#SonDakika

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

İşte düşen İHA'nın görüntüleri... https://t.co/lSgiFrjGTh pic.twitter.com/95EGGYYrSA – Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 20, 2025

Мешканці повідомили про це в екстрені служби, які своєю чергою викликали представників розвідки, саперів, криміналістів та кінологів. Дрон обстежили на місці, вибухівки, а також ознак розрізнення, на ньому не виявили.

"Після первинного огляду на місці події БПЛА було завантажено на військовий транспортний засіб і доставлено до Анкари для детального огляду", – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що в турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.