На западе Турции упал неизвестный дрон

Недалеко от поселка Салур, что в провинции Балыкесир на западе Турции, нашли беспилотник неизвестного происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что дрон возле Салура обнаружили еще вечером 10 декабря местные фермеры, которые перед этим услышали гул, доносившийся с пшеничного поля. На месте они увидели беспилотный летательный аппарат с открытым парашютом.

#SonDakika

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

İşte düşen İHA'nın görüntüleri... https://t.co/lSgiFrjGTh pic.twitter.com/95EGGYYrSA – Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 20, 2025

Жители сообщили об этом в экстренные службы, которые в свою очередь вызвали представителей разведки, саперов, криминалистов и кинологов. Дрон обследовали на месте, взрывчатки, а также признаков различения на нем не обнаружили.

"После первичного осмотра на месте происшествия БПЛА был загружен на военное транспортное средство и доставлен в Анкару для детального осмотра", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший с Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.