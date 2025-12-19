На території Туреччини впав російський дрон "Орлан-10"

У турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє новинне агентство ILKHA, пише "Європейська правда".

Безпілотник виявили у сільській місцевості в районі Чубуклубали у п’ятницю.

Як зазначено, дрон виявили місцеві мешканці, які одразу сповістили про знахідку владу.

IHA Photo

Правоохоронці, які прибули на місце події, швидко оточили територію, обмеживши доступ до неї.

Фахівці працюють над тим, щоб визначити, чи був збитий дрон, чи зазнав технічної несправності, чи здійснив аварійну посадку.

БПЛА перевезли до безпечного приміщення для детального криміналістичного та технічного аналізу, який включатиме обстеження систем зберігання даних, бортових камер та комунікаційного обладнання.

Це вже другий інцидент з дроном у Туреччині за останній тиждень. Раніше стало відомо, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

Офіційно ці два інциденти не пов’язують. Джерела агентства в службах безпеки вказують, що розслідування координується Міністерством національної оборони, Національною розвідувальною організацією (MİT) та правоохоронними органами.

Нагадаємо, після збиття безпілотника Туреччина попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі.