Україна і Португалія домовились про спільне виробництво морських дронів

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у суботу в Києві підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський повідомив на X.

Угоду про спільне виробництво морських дронів сторони підписали під час першого візиту премʼєра Португалії до України.

"Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", – додав Зеленський.

Він також подякував Португалії за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю, та підтримку спільного європейського рішення щодо 90 мільярдів євро для України на два роки.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва в суботу вранці, де у нього запланована зустріч з українським президентом.

Нагадаємо, Україна та Португалія у травні 2024 року підписали безпекову угоду.