Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в субботу в Киеве подписали соглашение о партнерстве в производстве морских дронов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил на X.

Соглашение о совместном производстве морских дронов стороны подписали во время первого визита премьера Португалии в Украину.

"Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты. И во всех частях нашей Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, и современные дроны – это реальный инструмент защиты", – добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Португалию за вклад в программу PURL, которая позволяет Украине покупать американское оружие, и поддержку совместного европейского решения о выделении 90 миллиардов евро для Украины на два года.

Как сообщалось, премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев в субботу утром, где у него запланирована встреча с украинским президентом.

Напомним, Украина и Португалия в мае 2024 года подписали соглашение о безопасности.