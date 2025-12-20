Новий глава МВС Чехії прогнозує наплив мігрантів після завершення війни в Україні

Новопризначений чеський міністр внутрішніх справ Любомир Метнар вважає, що в разі завершення війни Росії проти України на Чехію може посилитись міграційний тиск.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Novinky.

Любомир Метнар сказав, що ситуацію з українськими біженцями в Чехії потрібно розглядати в контексті ширшої ситуації з міграцією.

"Я хотів би, щоб війна закінчилася якомога швидше. І якщо це станеться, Європейський Союз може вирішити, що європейський захист закінчиться, і ми повинні будемо на це реагувати. Може виникнути кілька ситуацій", – сказав міністр.

"Ми також розраховуємо, що після закінчення війни на Чеську Республіку може бути нанесений набагато більший міграційний тиск. Тому ми повинні запропонувати набагато ефективніші заходи та рішення щодо міграційного тиску", – додав він.

Метнар відмовився говорити, якою буде майбутня політика нового уряду Чехії щодо біженців з України, сказавши, що "ми не знаємо, які заходи вживе Європейський Союз, і скільки людей, які інтегрувалися, захочуть тут залишитися".

У липні повідомлялось, що більшість чехів згодні з тим, щоб Чехія продовжувала надавати притулок українським біженцям з огляду на повномасштабну російську агресію.

