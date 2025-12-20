Новый глава МВД Чехии прогнозирует наплыв мигрантов после завершения войны в Украине

Новоназначенный чешский министр внутренних дел Любомир Метнар считает, что в случае завершения войны России против Украины на Чехию может усилиться миграционное давление.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Novinky.

Любомир Метнар сказал, что ситуацию с украинскими беженцами в Чехии нужно рассматривать в контексте более широкой ситуации с миграцией.

"Я хотел бы, чтобы война закончилась как можно скорее. И если это произойдет, Европейский Союз может решить, что европейская защита закончится, и мы должны будем на это реагировать. Может возникнуть несколько ситуаций", – сказал министр.

"Мы также рассчитываем, что после окончания войны на Чешскую Республику может быть оказано гораздо большее миграционное давление. Поэтому мы должны предложить гораздо более эффективные меры и решения в отношении миграционного давления", – добавил он.

Метнар отказался говорить, какой будет будущая политика нового правительства Чехии в отношении беженцев из Украины, сказав, что "мы не знаем, какие меры примет Европейский Союз, и сколько людей, которые интегрировались, захотят здесь остаться".

В июле сообщалось, что большинство чехов согласны с тем, чтобы Чехия продолжала предоставлять убежище украинским беженцам ввиду полномасштабной российской агрессии.

