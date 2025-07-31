Понад половина чехів досі підтримує прийняття біженців з України

Більшість чехів згодні з тим, щоб Чехія продовжувала надавати притулок українським біженцям з огляду на повномасштабну російську агресію.

Про це свідчить опитування агентства STEM, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За результатами опитування, 17% респондентів у Чехії вважають "безумовно" правильним і 35% – "радше" правильним, що країна продовжує приймати біженців з України.

Натомість 21% і 27% відповідно вважають це "безумовно" і "радше" неправильним.

В опитуванні STEM у чехів також поцікавились ставленням до українських біженців. Менше третини (31%) опитаних вважають їх корисними для Чехії, але 51% сприймають їх як загрозу; решта 18% не можуть оцінити це питання.

Водночас більшість респондентів (51%) вважають інтеграцію українських біженців у чеське суспільство успішною, а протилежної думки дотримуються 30% респондентів.

Мовну інтеграцію українців вважають успішною 36% опитаних, культурну – 27% людей. У STEM зауважують, що ці результати протягом тривалого часу майже не змінюються.

"Коли респондентів запитали, що думає більшість чехів і чешок у їхньому оточенні про українців, з перевагою в 40% перемогла думка, що люди терплять українців, але вже втомилися від їхньої присутності", – додали у STEM.

Нагадаємо, у Чехії перед осінніми парламентськими виборами рейтинг політсил очолює популістська ANO експрем’єра Андрея Бабіша. Нещодавно він вчергове висловився проти підтримки біженців з України.

А посол України в Чехії Василь Зварич нещодавно розповів про чеські компанії, які працюють на території України, та їхні пріоритетні напрямки роботи.