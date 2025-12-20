Португалія не виключає розгортання своїх військ в Україні після досягнення миру

Португалія готова розглянути можливе розміщення своїх військовослужбовців в Україні для дотримання майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, коли вона буде укладена.

Як пише "Європейська правда", про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в суботу сказав португальський премʼєр Луїш Монтенегру.

Монтенегру сказав, що у питанні розгортання військ в Україні Португалія дотримується спільної позиції ЄС: "Ми не хочемо бути тут під час війни, але в коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях із забезпечення миру".

"І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантій безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України. Наприклад, разом з Латвією, Литвою брати участь у миротворчих місіях і забезпечувати безпеку", – сказав премʼєр Португалії.

"Португалія завжди буде підтримувати і брати участь у місіях із забезпечення безпеки. Сьогодні цього ще не передбачено, але коли ця проблема буде розглядатись, Португалія зможе взяти в ній участь", – додав він.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок, 15 грудня, було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати Збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.