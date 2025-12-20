Португалия не исключает развертывания своих войск в Украине после достижения мира

Португалия готова рассмотреть возможное размещение своих военнослужащих в Украине для соблюдения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, когда оно будет заключено.

Как пишет "Европейская правда", об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в субботу сказал португальский премьер Луиш Монтенегру.

Монтенегру сказал, что в вопросе развертывания войск в Украине Португалия придерживается общей позиции ЕС: "Мы не хотим быть здесь во время войны, но в коалиции желающих Португалия участвует и будет участвовать в операциях по обеспечению мира".

"И в контексте миротворческой миссии, в контексте гарантий безопасности НАТО вместе с португальскими военными может разместить свои силы на территории Украины. Например, вместе с Латвией, Литвой участвовать в миротворческих миссиях и обеспечивать безопасность", – сказал премьер Португалии.

"Португалия всегда будет поддерживать и участвовать в миссиях по обеспечению безопасности. Сегодня этого еще не предусмотрено, но когда эта проблема будет рассматриваться, Португалия сможет принять в ней участие", – добавил он.

Напомним, на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник, 15 декабря, было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать Вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут оказывать сопротивление российским силам.