Зеленський про позику ЄС: важливо, що збереглась привʼязка до репарацій

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення лідерів ЄС про спільну позику у 90 млрд євро для України, наголосивши, що воно привʼязане до виплати Росією репарацій.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

Зеленський сказав, що оцінює рішення Євросоюзу про спільну позику як "дуже сильне".

"Для нас було дуже важливо забезпечити фінансами нашу державу, людей, армію, цивільних дітей, всіх. Ми з лідерами Європи, я їм вдячний, забезпечили 90 мільярдів з 210 на два роки, по 45 – на кожен рік. Це дуже сильна допомога. Ми вдячні за це", – додав він.

Глава держав також сказав, що в рішенні збереглась привʼязка до репарацій, які має виплатити Росія.

"І це другий аспект, який був для нас важливий – не забувати про справедливість, не забувати про репарації. Бо Росія зробить все, щоб світ про це забув з часом. Тут є чітка прив'язка", – сказав Зеленський.

"Ми отримали безвідсотковий кредит 90 млрд. І Україна буде повертати ці гроші в Європейський Союз тільки тоді, коли Росія буде виплачувати в такому ж розмірі репарації Україні. Тобто прив'язка залишилась, гроші залишились", – додав він.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

