Зеленский о займе ЕС: важно, что сохранилась привязка к репарациям

Президент Владимир Зеленский положительно оценил решение лидеров ЕС о совместном займе в 90 млрд евро для Украины, подчеркнув, что оно привязано к выплате Россией репараций.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Зеленский сказал, что оценивает решение Евросоюза о совместном займе как "очень сильное".

"Для нас было очень важно обеспечить финансами наше государство, людей, армию, гражданских детей, всех. Мы с лидерами Европы, я им благодарен, обеспечили 90 миллиардов из 210 на два года, по 45 – на каждый год. Это очень сильная помощь. Мы благодарны за это", – добавил он.

Глава государства также сказал, что в решении сохранилась привязка к репарациям, которые должна выплатить Россия.

"И это второй аспект, который был для нас важен – не забывать о справедливости, не забывать о репарациях. Потому что Россия сделает все, чтобы мир со временем об этом забыл. Здесь есть четкая привязка", – сказал Зеленский.

"Мы получили беспроцентный кредит 90 млрд. И Украина будет возвращать эти деньги в Европейский Союз только тогда, когда Россия будет выплачивать в таком же размере репарации Украине. То есть привязка осталась, деньги остались", – добавил он.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

