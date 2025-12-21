Пошта Данії доставить останній лист 30 грудня 

30 грудня поштова служба Данії PostNord доставить останній лист та зупинить надавати цю послугу після 400 років традиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Оголосивши на початку цього року про рішення припинити доставку листів, компанія PostNord заявила, що скоротить 1500 робочих місць у Данії та прибере 1500 червоних поштових скриньок на тлі дедалі більшої цифровізації суспільства.

Описуючи Данію як "одну з найбільш цифрових країн у світі", компанія зазначила, що попит на листи "різко впав", тоді як онлайн-покупки продовжують зростати. Цей факт спонукав компанію зосередитися на доставці посилок.

Більшість поштових скриньок вже були демонтовані – 1000 з них було негайно викуплено, коли вони надійшли в продаж на початку цього місяця. Ще 200 поштових скриньок буде виставлено на аукціон у січні.

Компанія PostNord, яка продовжить доставляти листи в Швеції, заявила, що протягом обмеженого часу повертатиме кошти за невикористані данські поштові марки.

Данці все ще зможуть надсилати листи, користуючись послугами компанії Dao.

Згідно з данським законодавством, можливість відправляти листи повинна існувати. Це означає, що якщо Dao припинить доставку листів, уряд буде зобов'язаний призначити когось іншого для виконання цієї функції.

Нагадаємо, торік у березні головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.

А в червні Бундестаг схвалив реформу поштового законодавства, яка дозволила Deutsche Post витрачати більше часу на транспортування листів