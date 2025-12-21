Почта Дании доставит последнее письмо 30 декабря

30 декабря почтовая служба Дании PostNord доставит последнее письмо и прекратит предоставлять эту услугу после 400 лет традиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Объявив в начале этого года о решении прекратить доставку писем, компания PostNord заявила, что сократит 1500 рабочих мест в Дании и уберет 1500 красных почтовых ящиков на фоне все большей цифровизации общества.

Описывая Данию как "одну из самых цифровых стран в мире", компания отметила, что спрос на письма "резко упал", в то время как онлайн-покупки продолжают расти. Этот факт побудил компанию сосредоточиться на доставке посылок.

Большинство почтовых ящиков уже были демонтированы – 1000 из них были немедленно выкуплены, когда они поступили в продажу в начале этого месяца. Еще 200 почтовых ящиков будут выставлены на аукцион в январе.

Компания PostNord, которая продолжит доставлять письма в Швеции, заявила, что в течение ограниченного времени будет возвращать средства за неиспользованные датские почтовые марки.

Датчане все еще смогут отправлять письма, пользуясь услугами компании Dao.

Согласно датскому законодательству, возможность отправлять письма должна существовать. Это означает, что если Dao прекратит доставку писем, правительство будет обязано назначить кого-то другого для выполнения этой функции.

Напомним, в марте прошлого года главный национальный почтовый оператор Германии Deutsche Post прекратил использовать внутренние рейсы для перевозки писем после почти 63 лет.

А в июне Бундестаг одобрил реформу почтового законодательства, которая позволила Deutsche Post тратить больше времени на транспортировку писем.