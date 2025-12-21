Шведські служби обшукали судно РФ, чий власник підозрюється у перевезенні зброї

У ніч проти неділі шведські органи влади піднялися на борт російського контейнеровоза Adler, компанія-власник якого є частиною ланцюга експорту зброї до Росії.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Судно стало на якір поблизу Геганеса після того, як у суботу у нього стався збій у роботі двигуна.

Нічна операція проводилася під керівництвом Митної служби, яка звернулася за допомогою до Берегової охорони. За даними SVT, у рейді також брали участь бійці Національного загону спеціального призначення, до справи залучені Поліція безпеки та прокуратура.

Перевірка судна продовжилась і вранці в неділю. За словами речника Митної служби Мартіна Геглунда, висадка на борт пройшла спокійно, а екіпаж був ввічливим.

Судно Adler прямувало на північ через протоку Ересунн у ніч проти суботи, коли виникли проблеми з двигуном. Після сигналу лиха, поданого в суботу вранці, судно стало на якір.

Судно належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Причиною є те, що судна цієї компанії, за наявними даними, транспортують північнокорейські боєприпаси, які Росія згодом використовує у війні проти України.

Цей рейд є одним із низки подібних перевірок, проведених протягом року у водах країн ЄС щодо підозрілої російської гібридної діяльності або торгівлі зброєю.

Відомо, що судно покинуло російський порт Санкт-Петербург 15 грудня, але митниця не має інформації про його пункт призначення.

Нагадаємо, Рада ЄС 18 грудня ввела нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту".

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.