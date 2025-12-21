Шведские службы обыскали судно РФ, владелец которого подозревается в перевозке оружия

В ночь на воскресенье шведские власти поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, компания-владелец которого является частью цепочки экспорта оружия в Россию.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Судно стало на якорь вблизи Геганеса после того, как в субботу у него произошел сбой в работе двигателя.

Ночная операция проводилась под руководством Таможенной службы, которая обратилась за помощью к Береговой охране. По данным SVT, в рейде также участвовали бойцы Национального отряда специального назначения, к делу привлечены Полиция безопасности и прокуратура.

Проверка судна продолжилась и утром в воскресенье. По словам представителя Таможенной службы Мартина Геглунда, высадка на борт прошла спокойно, а экипаж был вежливым.

Судно Adler направлялось на север через пролив Эресунн в ночь на субботу, когда возникли проблемы с двигателем. После сигнала бедствия, поданного в субботу утром, судно стало на якорь.

Судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится под санкциями США и ЕС. Причиной является то, что суда этой компании, по имеющимся данным, транспортируют северокорейские боеприпасы, которые Россия впоследствии использует в войне против Украины.

Этот рейд является одним из ряда подобных проверок, проведенных в течение года в водах стран ЕС в отношении подозрительной российской гибридной деятельности или торговли оружием.

Известно, что судно покинуло российский порт Санкт-Петербург 15 декабря, но таможня не имеет информации о его пункте назначения.

Напомним, Совет ЕС 18 декабря ввел новые санкции против более 40 судов, входящих в состав российского "теневого флота".

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.