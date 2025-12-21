Макрон підтвердив плани будівництва нового авіаносця

У неділю французький президент Емманюель Макрон підтвердив плани будівництва нового, більшого та сучаснішого авіаносця, який має замінити застарілий "Шарль де Голль" і зміцнити статус Франції як морської держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Макрон, який вперше озвучив ці плани у 2020 році, виступив перед військовими на французькій базі в Абу-Дабі, розташованій поблизу Ормузької протоки – стратегічно важливого вузла для світових потоків нафти.

"Рішення про запуск цієї масштабної програми було ухвалене цього тижня", – заявив Макрон, додавши, що проєкт дасть поштовх промисловій базі Франції, зокрема малому та середньому бізнесу.

Міністр збройних сил Катрін Вотрен повідомила у соцмережі X, що нове судно буде введене в експлуатацію у 2038 році – приблизно тоді, коли "Шарль де Голль" має "вийти на пенсію".

Нагадаємо, що цей авіаносець розпочав службу у 2001 році, через 15 років після замовлення.

Деякі французькі законодавці нещодавно пропонували відкласти проєкт будівництва нового авіаносця через складний стан державних фінансів Франції.

Франція залишається однією з провідних військових держав Європи та входить до п'ятірки офіційних ядерних держав світу.

Нагадаємо, у листопаді президент України і Франції домовились про закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.