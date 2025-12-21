Макрон подтвердил планы строительства нового авианосца

В воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил планы строительства нового, более крупного и современного авианосца, который должен заменить устаревший "Шарль де Голль" и укрепить статус Франции как морской державы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Макрон, который впервые озвучил эти планы в 2020 году, выступил перед военными на французской базе в Абу-Даби, расположенной вблизи Ормузского пролива – стратегически важного узла для мировых потоков нефти.

"Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе", – заявил Макрон, добавив, что проект даст толчок промышленной базе Франции, в частности малому и среднему бизнесу.

Министр вооруженных сил Катрин Вотрен сообщила в соцсети X, что новое судно будет введено в эксплуатацию в 2038 году – примерно тогда, когда "Шарль де Голль" должен "выйти на пенсию".

Напомним, что этот авианосец начал службу в 2001 году, через 15 лет после заказа.

Некоторые французские законодатели недавно предлагали отложить проект строительства нового авианосца из-за сложного состояния государственных финансов Франции.

Франция остается одной из ведущих военных держав Европы и входит в пятерку официальных ядерных держав мира.

Напомним, в ноябре президенты Украины и Франции договорились о закупке для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.