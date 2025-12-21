Сибіга: воєнний злочин РФ на Сумщині повинен отримати відповідь на міжнародному рівні

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей, переважно літніх жінок, із села Грабовське, що біля державного кордону в Сумській області.

Про це глава МЗС написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що Україна вимагає повернення її цивільних заручників додому – цих 50 людей, а також тисяч інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включно з українськими дітьми.

"Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення невинних цивільних людей, викрадених із власних домівок. Цей конкретний воєнний злочин уже розслідується в Україні та має отримати належну відповідь і на міжнародному рівні", – зауважив міністр.

Сибіга підкреслив, що воєнний злочин у Грабовському підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією, і саме тому Україна потребує справжнього, тривалого миру.

У ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону.

У ЗСУ підтвердили, що російські війська перетнули державний кордон поблизу села Грабовське на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.