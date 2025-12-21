Сибига: военное преступление РФ в Сумской области должно получить ответ на международном уровне

Глава МИД Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин, из села Грабовское, расположенного у государственной границы в Сумской области.

Об этом глава МИД написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что Украина требует возвращения ее гражданских заложников домой – этих 50 человек, а также тысяч других гражданских лиц, насильно депортированных в Россию, включая украинских детей.

"Мы призываем все государства и международные организации присоединиться к требованию освобождения невинных гражданских людей, похищенных из собственных домов. Это конкретное военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить надлежащий ответ и на международном уровне", – отметил министр.

Сибига подчеркнул, что военное преступление в Грабовском подчеркивает постоянную угрозу жизни рядом с Россией, и именно поэтому Украина нуждается в настоящем, длительном мире.

В ночь на 20 декабря в Краснопольском районе Сумской области российские войска вошли в приграничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы.

В ВСУ подтвердили, что российские войска пересекли государственную границу вблизи села Грабовское на границе с Россией и вывезли оттуда более 50 гражданских лиц.