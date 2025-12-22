Умєров підбив підсумки останніх зустрічей з американцями і європейцями у США

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережах.

Українську делегацію представляли секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою.

За його словами, окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

"Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України", – наголосив Умєров.

Він додав, що Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій, і були продуктивними.