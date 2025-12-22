Умеров подвел итоги последних встреч с американцами и европейцами в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсетях.

Украинскую делегацию представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Американскую делегацию представляли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

По его словам, отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина, во время которой основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении обработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания).

Отдельное внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.

"Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира. Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, которые продолжались в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций, и были продуктивными.