Віткофф назвав продуктивними останні переговори щодо завершення війни

Переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій.

Про це заявив у неділю спеціальний посланець США Стів Віткофф, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віткофф назвав ці зустрічі та окремі перемовини з російськими переговірниками продуктивними.

Після зустрічі в суботу з особливим посланцем правителя Росії Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим Віткофф і радник Трампа Джаред Кушнер зустрілися в неділю з офіційними особами з України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Рустемом Умєровим.

Віткофф назвав недільні переговори "продуктивними та конструктивними" і зосередився на "спільній стратегічній позиції України, США та Європи".

В окремому дописі, в якому використовувалися деякі з тих самих формулювань, Віткофф зазначив, що його переговори з Дмитрієвим також були "продуктивними та конструктивними".

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля та підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту та відновленні глобальної безпеки", – заявив Віткофф.

Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков раніше в неділю заявив, що внесок України та Європи в обговорювані мирні пропозиції не поліпшив перспективи миру, але зазначив, що Дмитрієв повинен повернутися до Москви в понеділок і доповісти Путіну про результати своїх переговорів.

Зустрічі в Маямі були останніми в серії переговорів між США, Росією та Україною щодо розробленого США 20-пунктного плану припинення війни.

Віткофф сказав, що зустріч США і України була зосереджена на чотирьох ключових пунктах: подальший розвиток 20-пунктного плану, багатостороння система гарантій безпеки, система гарантій безпеки США для України та подальший розвиток економіки і процвітання для відновлення України.

Переговірники зосередилися особливо на "термінах" і "послідовності наступних кроків", сказав Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у Флориді у ці дні українська делегація обговорювала часові рамки "тих чи інших рішень" мирного врегулювання.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що у межах переговорного процесу між Україною, Європою та США готуються три документи, які ляжуть в основу мирного врегулювання.