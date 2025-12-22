Сенатор Грем підтримує передання Україні "Томагавків", якщо Путін відкине мирні зусилля

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Вашингтон повинен різко посилити тиск на Москву, в тому числі постачанням Україні крилатих ракет "Томагавк", якщо російський правитель відкине зусилля з встановлення миру.

Про це він сказав в ефірі NBC, передає "Європейська правда".

Грем висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп нарешті підпише ініційований ним законопроєкт про вторинні санкції щодо покупців російської нафти, якщо РФ відкине мирні зусилля США.

"Якщо (Путін) цього разу скаже "ні", ось що, сподіваюся, зробить президент (Дональд) Трамп: підпише мій законопроєкт, який підтримали 85 співавторів, і введе мита для таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Зробить Росію державою, що підтримує тероризм, за викрадення 20 тисяч українських дітей. І найголовніше, конфіскувати судна, які перевозять російську нафту, що підпадає під санкції, як ви це робите у Венесуелі", – сказав Грем.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема надати Україні ракети "Томагавк" для удару по заводах безпілотників і ракет, що існують у Росії", – додав він.

Грем вважає, що нинішні дипломатичні зусилля ризикують дозволити Москві отримати подальші вигоди під прикриттям переговорів.

"Ми продовжуємо взаємодіяти з Росією... а він відкидає всі наші зусилля", – сказав він, додавши, що Путін "продовжуватиме захоплювати Донбас силою, доки ми не посилимо тиск".

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді з метою припинення війни Росії в Україні, були зосереджені на узгодженні позицій, і були продуктивними.

Але радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков раніше в неділю заявив, що внесок України та Європи в обговорювані мирні пропозиції не поліпшив перспективи миру.