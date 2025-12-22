Сенатор Грэм поддерживает передачу Украине "Томагавков", если Путин отвергнет мирные усилия

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Вашингтон должен резко усилить давление на Москву, в том числе поставками Украине крылатых ракет "Томагавк", если российский правитель отвергнет усилия по установлению мира.

Об этом он сказал в эфире NBC, передает "Европейская правда".

Грэм выразил надежду, что президент США Дональд Трамп наконец подпишет инициированный им законопроект о вторичных санкциях для покупателей российской нефти, если РФ отвергнет мирные усилия США.

"Если (Путин) на этот раз скажет "нет", вот что, надеюсь, сделает президент (Дональд) Трамп: подпишет мой законопроект, который поддержали 85 соавторов, и введет пошлины для таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Сделает Россию государством, поддерживающим терроризм, за похищение 20 тысяч украинских детей. И самое главное, конфисковать суда, перевозящие российскую нефть, подпадающую под санкции, как вы это делаете в Венесуэле", – сказал Грэм.

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить правила игры, в частности предоставить Украине ракеты "Томагавк" для удара по заводам беспилотников и ракет, существующих в России", – добавил он.

Грэм считает, что нынешние дипломатические усилия рискуют позволить Москве получить дальнейшие выгоды под прикрытием переговоров.

"Мы продолжаем взаимодействовать с Россией... а он отвергает все наши усилия", – сказал он, добавив, что Путин "будет продолжать захватывать Донбасс силой, пока мы не усилим давление".

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, которые продолжались в течение последних трех дней во Флориде с целью прекращения войны России в Украине, были сосредоточены на согласовании позиций и были продуктивными.

Но советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков ранее в воскресенье заявил, что вклад Украины и Европы в обсуждаемые мирные предложения не улучшил перспективы мира.