У Путіна заявили, що пропозиції Києва та Європи не сприяють досягненню миру

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту "мирного плану" перешкоджають досягненню довгострокового миру.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив журналістам, його слова наводить "Интерфакс".

Ушаков сказав, що ті пропозиції, які "внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру".

Крім того, він негативно відповів на питання, чи є у нього інформація про хід зустрічей спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі.

Також Ушаков зазначив, що про ідею тристоронньої зустрічі РФ зі США та Україною поки що ніхто серйозно не говорив. За його словами, Дмитрієв веде переговори в Маямі тільки з американською стороною.

Президент Володимир Зеленський заявив 20 грудня, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

Посланець правителя РФ Кирил Дмитрієв заявив, що переговори з американською стороною щодо війни Росії проти України "проходять конструктивно" і продовжаться в суботу й неділю у Флориді.