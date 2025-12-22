Майже половина курців у Литві пробували контрабандні сигарети

У Литві, яка зіткнулася з масовим запуском метеозондів із Білорусі з контрабандними сигаретами, 47% курців заявили, що купували або вживали контрабандну продукцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Загалом у Литві курить близько 22% населення – і приблизно половина з них заявили, що вживали контрабандні цигарки.

Ігнас Зокас, виконавчий директор компанії з дослідження ринку Spinter Tyrimai, зазначив, що більшість респондентів визнали: контрабанда сигарет шкодить економіці, зменшує податкові надходження та сприяє організованій злочинності. Однак відносно мало хто висловив несхвалення щодо людей, які курять контрабандні сигарети.

"Багато людей вважають контрабандні сигарети дешевшим варіантом для тих, хто не може дозволити собі легальні продукти", – сказав він.

74% респондентів назвали велику різницю в цінах між Литвою та сусідніми Білоруссю і Росією основною причиною куріння контрабандних сигарет.

Опитування було проведено на замовлення громадської організації Stiprus Kartu з 17 по 26 листопада серед 1016 респондентів.

Контрабанда цигарок з Білорусі до Литви залишається однією з ключових проблем для литовських прикордонних та митних служб. Окрім традиційних маршрутів, контрабандисти дедалі частіше використовують метеозонди, що ускладнює виявлення й перехоплення нелегальних поставок.

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.