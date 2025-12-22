Почти половина курильщиков в Литве пробовали контрабандные сигареты

В Литве, которая столкнулась с массовым запуском метеозондов из Беларуси с контрабандными сигаретами, 47% курильщиков заявили, что покупали или употребляли контрабандную продукцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Всего в Литве курит около 22% населения – и примерно половина из них заявили, что употребляли контрабандные сигареты.

Игнас Зокас, исполнительный директор компании по исследованию рынка Spinter Tyrimai, отметил, что большинство респондентов признали: контрабанда сигарет вредит экономике, уменьшает налоговые поступления и способствует организованной преступности. Однако относительно мало кто выразил неодобрение в отношении людей, которые курят контрабандные сигареты.

"Многие люди считают контрабандные сигареты более дешевым вариантом для тех, кто не может позволить себе легальные продукты", – сказал он.

74% респондентов назвали большую разницу в ценах между Литвой и соседними Беларусью и Россией основной причиной курения контрабандных сигарет.

Опрос был проведен по заказу общественной организации Stiprus Kartu с 17 по 26 ноября среди 1016 респондентов.

Контрабанда сигарет из Беларуси в Литву остается одной из ключевых проблем для литовских пограничных и таможенных служб. Кроме традиционных маршрутов, контрабандисты все чаще используют метеозонды, что затрудняет выявление и перехват нелегальных поставок.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.