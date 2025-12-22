У Литві прокуратура просить суд збільшити в 10 разів штраф політику-антисеміту

Прокуратура Вільнюського округу подала апеляцію у справі лідера коаліційної партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, якого засудили за розпалювання ненависті та приниження Голокосту – вона вимагає, щоб політику було призначено штраф, який у 10 разів перевищує попередній.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Державний прокурор, головний прокурор Вільнюської обласної прокуратури Юстас Лауціус, вимагав штрафу в понад 50 тисяч євро в суді першої інстанції.

Апеляція Вільнюської обласної прокуратури буде розглянута Апеляційним судом Литви.

Прокуратура також вимагає, щоб частина вироку, яка вилучила епізоди применшення геноциду (Голокосту) єврейського народу, що становлять безперервний злочин, була скасована з обвинувального висновку проти Жемайтайтіса і щоб у цій частині було винесено новий вирок про засудження.

Вільнюський окружний суд раніше оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігіюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання.

Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Жемайтайтіс також обіцяє оскаржити вирок.

Нагадаємо, Ремігіюс Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

