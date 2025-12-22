В Литве прокуратура просит суд увеличить в 10 раз штраф политику-антисемиту

Прокуратура Вильнюсского округа подала апелляцию по делу лидера коалиционной партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, которого осудили за разжигание ненависти и унижение Холокоста – она требует, чтобы политику был назначен штраф, который в 10 раз превышает предыдущий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Государственный прокурор, главный прокурор Вильнюсской областной прокуратуры Юстас Лауциус, требовал штрафа в более 50 тысяч евро в суде первой инстанции.

Апелляция Вильнюсской областной прокуратуры будет рассмотрена Апелляционным судом Литвы.

Прокуратура также требует, чтобы часть приговора, которая изъяла эпизоды преуменьшения геноцида (Холокоста) еврейского народа, составляющие непрерывное преступление, была отменена из обвинительного заключения против Жемайтайтиса и чтобы в этой части был вынесен новый приговор об осуждении.

Вильнюсский окружной суд ранее огласил приговор лидеру ультраправой партии "Заря Немана", депутату Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний.

Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

Жемайтайтис также обещает обжаловать приговор.

Напомним, Ремигиюс Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Немана", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.

Читайте также: "Украинцы считают, что Литва никогда не пойдет курсом Словакии. Но это не так".