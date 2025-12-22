Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії на пів року

Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії ще на шість місяців: вони діятимуть до 31 липня 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради.

Йдеться про економічні санкції, вперше введені у 2014 році та значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, зокрема з обмежень в галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та товарів розкоші.

Санкції також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

Крім того, конкретні заходи дають ЄС можливість протидіяти обходу санкцій.

Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій, заявили у Раді ЄС.

За даними джерел, новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.

Водночас Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.

18 грудня ЄС вдарив санкціями по понад 40 суднах "тіньового флоту" Росії.