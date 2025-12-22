Вэнс: США видят прогресс в переговорах по Украине, но не знают, будет ли мир

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.

Об этом он сказал в интервью UnHerd, сообщает "Европейская правда", которое вышло 22 декабря.

По словам Вэнса, во время переговоров есть трудности с тремя сторонами, вовлеченными в них: с украинцами, россиянами и европейцами. Однако, по его мнению, "прорывом" является то, что "все (спорные) вопросы вынесены на открытое обсуждение", тогда как "сначала была небольшая игра в запутывание".

Далее Вэнс перечислил самые спорные вопросы переговоров, среди которых ключевой – территориальный.

"Россияне действительно хотят контролировать территорию Донецка (Донецкой области. – Ред.). Украинцы, что понятно, считают это серьезной проблемой безопасности, (даже если) они частным образом признают, что в конце концов, вероятно, потеряют Донецк (всю Донецкую область. – Ред.) но, знаете, в конце концов: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Поэтому эта территориальная уступка является значительным препятствием в переговорах – эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", – отметил Джей Ди Вэнс.

Также, по его словам, есть "несколько менее важные вопросы".

"Кто контролирует ядерный объект(в Запорожье)? Можно ли его контролировать совместно? Нужно ли, чтобы его контролировала одна или несколько сторон? Что в конце концов произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся в Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России? С украинцами, которые сейчас находятся на (оккупированной Россией) территории, но хотят жить в Украине? Как это можно облегчить? Многие россияне задавали подобные вопросы. И, конечно, есть вопрос о восстановлении", – сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, он не выступает против того, что те или иные вопросы сливают в прессу, и считает, что все стороны участвуют в переговорах "добросовестно". Но, оценивая перспективу достижения мира, вице-президент США не выразил уверенности, что это непременно произойдет.

"Мы будем продолжать пытаться вести переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но сидя здесь сегодня, я не могу с уверенностью сказать, что мы дойдем до мирного решения. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, но есть также большая вероятность, что мы этого не сделаем", – сказал вице-президент США.

21 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что встречи с американскими и европейскими партнерами в течение последних трех дней во Флориде были продуктивными и конструктивными.

Специальный посланник США Стив Уиткофф также заявил, что переговоры между представителями США, Европы и Украины, были продуктивными.