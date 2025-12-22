ЄС ввів санкції проти російських судді та прокурорки

Рада ЄС 22 грудня запровадила санкції проти російських судді та прокурорки, відповідальних за підрив демократії й верховенства права в Росії.

Про це Рада ЄС повідомила у понеділок, пише "Європейська правда".

Під санкції потрапили двоє представників судової системи – Дмитрій Гордеєв та Людмила Баландіна.

Гордеєв є суддею Московського міського суду, який неодноразово ухвалював політично вмотивовані рішення проти представників опозиції та правозахисників.

"Гордеєв систематично ігнорував фундаментальні стандарти неупередженого правосуддя, зокрема регулярно відмовлявся розглядати виправдувальні докази та послідовно приймав неперевірені або скопійовані поліцейські рапорти від своїх колишніх колег, що свідчить про упередженість, конфлікт інтересів і відсутність суддівської незалежності", – пояснили у ЄС.

Баландіна є прокуроркою, яка відіграла ключову роль у низці резонансних справ, що характеризувалися серйозними порушеннями прав людини та репресіями проти осіб, критично налаштованих до російської влади або тих, хто підтримував Україну.

Якщо у підсанкційних осіб на території ЄС є активи, то вони підлягають замороженню. Крім того, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові кошти.

Також на людей із санкційного списку поширюється заборона, що унеможливлює їхній в’їзд на територію ЄС або транзит через неї.

У березні 2024 року у відповідь на прискорення та систематичний характер репресій у Росії Рада ЄС створила нову рамку обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також за підрив демократії й верховенства права.

Також Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії ще на шість місяців: вони діятимуть до 31 липня 2026 року.

За даними джерел, новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.