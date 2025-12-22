ЕС ввел санкции против российских судьи и прокурора

Совет ЕС 22 декабря ввел санкции против российских судьи и прокурора, ответственных за подрыв демократии и верховенства права в России.

Об этом Совет ЕС сообщил в понедельник, пишет "Европейская правда".

Под санкции попали два представителя судебной системы – Дмитрий Гордеев и Людмила Баландина.

Гордеев является судьей Московского городского суда, который неоднократно принимал политически мотивированные решения против представителей оппозиции и правозащитников.

"Гордеев систематически игнорировал фундаментальные стандарты беспристрастного правосудия, в частности регулярно отказывался рассматривать оправдательные доказательства и последовательно принимал непроверенные или скопированные полицейские рапорты от своих бывших коллег, что свидетельствует о предвзятости, конфликт интересов и отсутствие судейской независимости", – пояснили в ЕС.

Баландина является прокурором, которая сыграла ключевую роль в ряде резонансных дел, характеризующихся серьезными нарушениями прав человека и репрессиями против лиц, критически настроенных к российской власти или тех, кто поддерживал Украину.

Если у подсанкционных лиц на территории ЕС есть активы, то они подлежат замораживанию. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства.

Также на людей из санкционного списка распространяется запрет, который делает невозможным их въезд на территорию ЕС или транзит через нее.

В марте 2024 года в ответ на ускорение и систематический характер репрессий в России Совет ЕС создал новую рамку ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права.

Также Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года.

По данным источников, новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.