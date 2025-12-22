У ЄС відреагували на рішення Трампа призначити спецпосланника в Гренландії
У Єврокомісії наголосили на важливості збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів Данії після того, як президент США Дональд Трамп вирішив призначити свого спеціального посланця у Гренландії.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок на Брифінгу в Брюсселі речник ЄК Ануар Ель Ануні.
Коли його запитали про призначення США спеціального посланника щодо Гренландії, він повторив те, що, за його словами, є давньою позицією Європейського Союзу.
"Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету та недоторканності кордонів є надзвичайно важливим для Європейського Союзу", – сказав Ануар Ель Ануні.
Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.
З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".
І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.