У ЄС відреагували на рішення Трампа призначити спецпосланника в Гренландії

У Єврокомісії наголосили на важливості збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів Данії після того, як президент США Дональд Трамп вирішив призначити свого спеціального посланця у Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок на Брифінгу в Брюсселі речник ЄК Ануар Ель Ануні.

Коли його запитали про призначення США спеціального посланника щодо Гренландії, він повторив те, що, за його словами, є давньою позицією Європейського Союзу.

"Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету та недоторканності кордонів є надзвичайно важливим для Європейського Союзу", – сказав Ануар Ель Ануні.

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.