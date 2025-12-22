У Румунії пропонують заборонити комуністичну символіку та її пропаганду

У Румунії депутати від коаліційної партії USR подали до парламенту законодавчу ініціативу, яка передбачає заборону комуністичних організацій і символів, а також покарання за комуністичну пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Законопроєкт USR передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за пропаганду комунізму в Румунії. Також він розширює чинне законодавство, яке карає фашистську пропаганду, щоб охопити також злочини, скоєні під час комунізму.

"Ностальгія за комунізмом – це не безневинна меланхолія, а пожива для екстремістських течій, які сьогодні обіцяють "порядок" ціною наших прав. Ми не можемо будувати процвітаюче майбутнє на фальсифікованій історії", – сказали автори законопроєкту.

Документ передбачає заборону в Румунії:

встановлення або збереження в громадських місцях, за винятком музеїв, статуй, статуарних груп, меморіальних дощок або інших знаків, що просувають особи, які представляють комуністичну ідеологію;

надання імен особистостей, що представляють комуністичну ідеологію, осіб, винних у скоєнні злочинів проти людства, вулицям, бульварам, скверам, площам, паркам або іншим громадським місцям, а також/або організаціям, з юридичною особою або без неї.

У разі порушення закону передбачаються покарання аж до позбавлення волі на строк до 3 років – за пропаганду комунізму і до 10 років – за створення або участь у комуністичній організації.

Нагадаємо, раніше польський Конституційний трибунал (суд) своїм рішенням заборонив діяльність Комуністичної партії Польщі.

Раніше у Чехії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які прирівнюють пропаганду комуністичної ідеології до нацистської пропаганди.