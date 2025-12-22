В Румынии предлагают запретить коммунистическую символику и ее пропаганду

В Румынии депутаты от коалиционной партии USR подали в парламент законодательную инициативу, которая предусматривает запрет коммунистических организаций и символов, а также наказание за коммунистическую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Законопроект USR предусматривает наказание в виде тюремного заключения за пропаганду коммунизма в Румынии. Также он расширяет действующее законодательство, которое наказывает фашистскую пропаганду, чтобы охватить также преступления, совершенные во время коммунизма.

"Ностальгия по коммунизму – это не невинная меланхолия, а пища для экстремистских течений, которые сегодня обещают "порядок" ценой наших прав. Мы не можем строить процветающее будущее на фальсифицированной истории", – сказали авторы законопроекта.

Документ предусматривает запрет в Румынии:

установления или сохранения в общественных местах, за исключением музеев, статуй, статуарных групп, мемориальных досок или других знаков, продвигающих личности, представляющие коммунистическую идеологию;

присвоения имен личностей, представляющих коммунистическую идеологию, лиц, виновных в совершении преступлений против человечества, улицам, бульварам, скверам, площадям, паркам или другим общественным местам, а также организациям, с юридическим лицом или без него.

В случае нарушения закона предусматриваются наказания вплоть до лишения свободы на срок до трех лет – за пропаганду коммунизма и до 10 лет – за создание или участие в коммунистической организации.

Напомним, ранее польский Конституционный трибунал (суд) своим решением запретил деятельность Коммунистической партии Польши.

Ранее в Чехии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые приравнивают пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде.