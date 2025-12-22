Премʼєр Франції веде термінові переговори про тимчасовий бюджет на 2026 рік

Французький прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню анонсував переговори з парламентарями щодо надзвичайного законодавства, яке дозволить уряду продовжувати роботу у 2026 році за відсутності повноцінного бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У французькому уряді повідомили, що Лекорню зустрінеться з представниками всіх парламентських партій, крім ультраправих і ультралівих, перед засіданням кабінету міністрів.

На ньому, як очікується, має бути затверджений закон про тимчасовий бюджет Франції на наступний рік, перш ніж він буде направлений до парламенту.

Закон, який може бути затверджений уже у вівторок, дасть більше часу для обговорення повноцінного бюджету на 2026 рік у січні.

Минулого тижня парламент Франції не зміг узгодити ключовий законопроєкт про бюджет на 2026 рік, що змусило Лекорню вдатись до тимчасового рішення, яке дозволить здійснювати бюджетні видатки в січні.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.